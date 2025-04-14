استمرار تراجع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات آسيا اليوم الاثنين للجلسة الخامسة على التوالي، مع تجاهل المتعاملين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة وتمديد إعفاء الواردات الإلكترونية من الرسوم الجمركية.

وتراجع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في التعاقدات الفورية بنسبة 2ر0% بعد انخفاضه في بداية التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر الماضي.

وفقد المؤشر نحو 6% من قيمته منذ بداية العام الحالي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد.

وعاد الدولار للتراجع بعد تصريحات الرئيس ترامب أمس عن التزامه بفرض الرسوم على واردات الولايات المتحدة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الشعبية مقللا من أهمية قراره تمديد إعفاء هذه الواردات من الرسوم مؤقتا لأسباب إجرائية في إطار جهوده لإصلاح التجارة الأمريكية ككل. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث "لن يفلت أحد من العقاب"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.

وقال دين سيكفو محلل الاقتصاد الكلي وأسواق الصرف في شركة سبيربنك وان ماركتس بأوسلو " لكي يرتفع الدولار بشكل مستدام، يجب الوصول إلى تسوية سلمية سريعة للحرب التجارية قبل أن يصاب الاقتصاد الأمريكي بأضرار طويلة الأمد .. سيستمر تراجع الدولار خلال الشهور المقبلة، مع ظهور آثار رسوم ترامب على البيانات الاقتصادية الملموسة مثل أرقام الإنفاق الاستهلاكي والتضخم وسوق العمل" في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن 80% ممن شملهم استطلاعها للرأي توقعوا استمرار تراجع الدولار خلال الشهر المقبل، وهي أعلى نسبة لم يتوقعون تراجع العملة الأمريكية منذ بدء هذا المسح في 2022.

في الوقت نفسه يظل مؤشر قياس تذبذب العملة الخضراء قريبا من أعلى مستوياته منذ عامين، في حين أضاف المضاربون إلى مراكزهم القصيرة بالعملة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، وفقًا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.