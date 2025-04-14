ترامب يكذب البيت الأبيض والجمارك الأمريكية: لم أعلن استثناءات من التعريفات الجمركية يوم الجمعة

كذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات البيت الأبيض وإدارة الجمارك الأمريكية، عن أي استثناءات تخص الرسوم الجمركية.
وقال ترامب سننظر في التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات في إطار رؤيتنا للأمن القومي.
وأضاف، الإلكترونيات لا تزال تخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%.
وأوضح، نعكف على دراسة قطاع أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها.
وعن الصين قال ترامب ، الصين تعاملنا بأسوأ شكل وبفارق كبير عن غيرها، مشيرا إلى انه لن ينجو أحد من عواقب الاختلالات التجارية والحواجز الجمركية المفروضة ضدنا وخاصة الصين.
وأكد ترامب ، نحن بحاجة لتصنيع المنتجات ببلادنا ولن نكون رهينة لدول أخرى وخاصة الصين.
وعن الضرائب قال ترامب ، العصر "الذهبي" لأمريكا يشمل التخفيضات في الضرائب والتنظيمات والمزيد من الوظائف وتوطين الصناعة.