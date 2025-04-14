ترامب يكذب البيت الأبيض والجمارك الأمريكية: لم أعلن استثناءات من التعريفات الجمركية يوم الجمعة

كذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات البيت الأبيض وإدارة الجمارك الأمريكية، عن أي استثناءات تخص الرسوم الجمركية.

وقال ترامب ‏سننظر في التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات في إطار رؤيتنا للأمن القومي.

وأضاف، الإلكترونيات لا تزال تخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%.

‏وأوضح، نعكف على دراسة قطاع أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها.

وعن الصين قال ترامب ، الصين تعاملنا بأسوأ شكل وبفارق كبير عن غيرها، مشيرا إلى انه لن ينجو أحد من عواقب الاختلالات التجارية والحواجز الجمركية المفروضة ضدنا وخاصة ⁧‫الصين‬⁩.

وأكد ترامب ، نحن بحاجة لتصنيع المنتجات ببلادنا ولن نكون رهينة لدول أخرى وخاصة ⁧‫الصين‬.

وعن الضرائب قال ترامب ، العصر "الذهبي" لأمريكا يشمل التخفيضات في الضرائب والتنظيمات والمزيد من الوظائف وتوطين الصناعة.