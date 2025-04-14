2200 دولار زيادة في أسعار الذهب منذ 2010

تشهد أسعار الذهب في عام 2025 قفزات غير مسبوقة، حيث اقتربت الأونصة من مستويات تاريخية تجاوزت 3.238 دولاراً، حيث يُعد الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين.

وكانت أسعار الذهب قبل عام 2010 دون مستوى 1000 دولار، قبل أن تختتم العام عند مستوى 1300 دولار، ووصلت إلى مستوى 1800 في العام 2011، لتعود إلى مستوى 1200 دولار في العام 2014. وفي العام 2015 تراجع سعر الذهب ووصل إلى مستوى 1000 دولار مرة أخرى، قبل أن يستعيد مستوى 1300 دولار مرة أخرى في العام 2016.

وفي العام 2020 شق المعدن الأصفر طريقه فوق مستوى 2000 دولار لأول مرة، مع بداية جائحة «كورونا».

وسجلت الأسعار ارتفاعاً سنوياً يتجاوز 27 % في العام 2024، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة. وتوقع المحللون أن تستمر العوامل الداعمة للذهب في 2024 خلال 2025.

وفي الأيام الأخيرة تجاوزت أسعار الذهب الفورية مستوى قياسياً عند 3200 دولار للأوقية، بعدما تخلى المستثمرون عن الأصول الأمريكية، والبحث عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.