العملات المشفرة تقفز.. والبتكوين فوق 116 ألف دولار

غيرت العملات المشفرة اتجاهها الجمعة، إلى الصعود، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً، عقب الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول الاقتصادية. وجاء الارتفاع مدفوعاً بإشارات باول التي ألمحت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، وهو ما يُعتبر محفزاً رئيسياً للأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية.

وقفزت عملة البتكوين بنسبة 4% إلى مستوى 116.500 دولاراً.

كما حلقت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 12%.

وصعت عملة الريبل «إكس آر بي» بنسبة 6%. وارتفعت عملة سولانا بنسبة 9%. فيما ارتفعت عملة دوج كوين بنسبة 6%.

ويأتي خطاب باول في وقت كانت فيه الأسواق تترقب بشدة أي إشارات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصةً مع استمرار التضخم في الولايات المتحدة فوق المعدل المستهدف. وقد أشار باول في خطابه إلى أن البنك المركزي قد يكون قادراً على المضي بحذر في تغيير موقفه السياسي، مما عزز التفاؤل لدى المتداولين.