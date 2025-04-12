واشنطن تعفي الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب الجمركية

استبعدت إدارة ترامب الهواتف الذكية من قائمة الرسوم الجمركية "التبادلية" المرتفعة، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية عبر تخفيف حدة نهجها في الحرب التجارية متعددة الجبهات التي أطلقها الرئيس الأمريكي.

وبحسب إشعار نُشر في وقت متأخر من ليلة الجمعة من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، المسؤولة عن جمع الرسوم الجمركية، فإن الهواتف الذكية، إلى جانب أجهزة التوجيه (الراوترات) وبعض الحواسيب المحمولة والمكتبية المختارة، ستُعفى من الرسوم التبادلية، التي تشمل رسوماً بنسبة 125% فرضها دونالد ترامب على الواردات الصينية.

ويأتي هذا الإعفاء بعد أسبوع شهد اضطرابات حادة في الأسواق الأمريكية، عقب إعلان ترامب الحرب التجارية في ما وصفه بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين العالميين وتسبب في انهيار سوق الأسهم وبيع مكثف في سوق سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 29 تريليون دولار.

ويُعد هذا الإعفاء أول مؤشر على تخفيف موقف ترامب تجاه الصين، بعد أن صعّد إجراءاته التصعيدية خلال الأسبوع، رغم إرجائه فرض الرسوم التبادلية الأكثر حدة، مع إبقائه على رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين.

وكانت إدارة ترامب قد استثنت مسبقاً عدداً من القطاعات من الرسوم التبادلية، مثل أشباه الموصلات والأدوية، إلا أن الرئيس أشار إلى نيته فرض رسوم على هذه القطاعات لاحقاً.

وأحالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الاستفسارات المتعلقة بهذا القرار إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية، التي لم تصدر تعليقاً فورياً.

كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الهواتف الذكية المستوردة من الصين ستخضع لرسوم بنسبة 20% لا تندرج ضمن الرسوم التبادلية التي بدأ ترامب الإعلان عنها ضد الصين في الثاني من أبريل.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على هذه التطورات حتى الآن.