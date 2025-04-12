في ظل حرب الرسوم.. الهند تقترب من توقيع اتفاقية تبادل تجاري مع الولايات المتحدة

ذكرت وكالة رويترز أن الهند والولايات المتحدة اجتمعتا لمناقشة اتفاقية التجارة في ظل حرب الرسوم الجمركية الدائرة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول هندي قوله إن البلدين انتهيا من وضع "الشروط المرجعية" للجزء الأول من اتفاقية التجارة الثنائية. ومن الممكن التوصل إلى اتفاقية "مربحة للجانبين" خلال التسعين يومًا القادمة.

وأضاف المسؤول: "الهند متقدمة جدًا على الدول الأخرى في التفاوض على اتفاقية تجارية".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أبريل تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا؛ إلا أن الصين ظلت الاستثناء الذي رفع الرسوم الجمركية عليه إلى 125%.

ومن المرجح أن يزور نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، الهند قريبًا لإجراء المحادثات. يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليًا 191 مليار دولار، وتسعى الهند إلى مضاعفته إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

وصرح وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، قائلاً: "تتعامل الهند بكفاءة عالية مع هذه القضية. وقد اتفق رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس ترامب في فبراير على توقيع اتفاقية تجارية ثنائية لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تسهيل التجارة بين البلدين، مما سيرفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويعزز اقتصاد البلاد... محادثاتنا تسير على ما يرام".

وأضاف غويال: "لا نتفاوض تحت تهديد السلاح أبدًا".