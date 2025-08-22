رئيس إنفيديا: محادثات مع أمريكا بشأن بيع رقاقة إلكترونية جديدة للصين





صرح جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الامريكية للتكنولوجيا أن الشركة تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بيع رقاقة إلكترونية جديدة للصين

وردا على سؤال بشأن الرقاقة الإلكترونية الجديدة "بي 30 إيه" الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين، قال هوانج: " أقدم منتجا جديدا من أجل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين، وهي النموذج التالي للرقاقة إتش 20".

وأضاف أن "القرار ليس متروكا لنا، بل هو بالطبع للحكومة الأمريكية، ونحن نجري حوارا معهم، ولكن من السابق لأوانه معرفة النتيجة".

ويزور جينسن هوانج تايوان للاجتماع مع مسؤولي أهم شريك صناعي لشركة إنفيديا وهي شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم.

وأشاد هوانج بإدارة ترامب لأنها سمحت مؤخرا ببيع رقائق إتش 20 من إنتاج شركة إنفيديا للصين بعد تأجيل بيع الرقاقات إلى بكين في أبريل/نيسان الماضي، شريطة أن تدفع الشركة ضرائب بنسبة 15% للحكومة الأمريكية نظير هذه الصفقات.

وسوف يتعين أن تدفع شركة أدفانسد مايكرو ديفيسز (إيه.إم.دي) للتكنولوجيا نفس قيمة الضريبة على مبيعاتها من الرقاقة الإلكترونية إم أي 380 إلى الصين.