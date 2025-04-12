«حرب الرسوم» تهدد باضطراب سلاسل التوريد حول العالم

صعّدت الصين الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أمس، برفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 %، في مؤشر ينذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم.

وذكرت الصين أن الرسوم الجديدة على أمريكا ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وأكدت أنها لن تلتفت إلى أي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية.

وفي أول تعليق علني له على تصاعد الحرب التجارية، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده «ليست خائفة»، مشدداً على أن المواجهات التجارية لا تخدم أي طرف، وتؤدي إلى نتائج سلبية على الصعيد العالمي.

وفيما وصفت الصين تعليق واشنطن الرسوم لـ 90 يوماً على عدد كبير من الدول بالـ «خطوة الرمزية الصغيرة»، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن القرار لا يوفر سوى «توقف هش»، مشيراً إلى أن الرسوم (25%) على الصلب والألمنيوم والسيارات و10 في المئة على جميع المنتجات الأخرى لا تزال سارية.

وتراجعت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات، أمس، مع تصاعد حرب الرسوم بين واشنطن وبكين.

واعتبر ترامب أن سياسته بشأن التعريفات الجمركية «تبلي بلاء حسناً»، على رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام عملات أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد أول من أمس، أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة.