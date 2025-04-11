«الحرب التجارية» تدمي مؤشرات الأسهم الأمريكية

تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أمس، مع إعلان البيت الأبيض، زيادة التعريفات الجمركية على الصين إلى 145 %، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت «سي إن بي سي» عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن المعدل الإجمالي على السلع الصينية بلغ 145 %، نظراً للتعريفات المفروضة سابقاً.

وأمر ترامب»، أول من أمس، بزيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 %، من 104 %، لكن يضاف إلى ذلك رسوم جمركية 20 %، فرضها الرئيس الأمريكي سابقاً.

جاء قرار ترامب برفع التعريفات الجمركية، تزامناً مع إعلانه تعليق الرسوم المرتفعة على أغلب الدول، وتطبيق حد أدنى أساسي نسبته 10 % فقط لمدة 90 يوماً.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت، وانخفض داو جونز 1351 نقطة، أو 3.33 %، إلى 39257.11 نقطة، وستاندرد آند بورز 233.4 نقاط، أو 4.24 %، إلى 5227.22 نقطة، ونزل ناسداك 863.5 نقطة، أو 4.99 %، إلى 13281.10 نقطة.

وقفزت الأسهم الأوروبية مسجلةً أفضل أداء منذ أكثر من 3 سنوات وسجلت معظم المؤشرات أكبر مكاسبها خلال جلسة واحدة منذ 2022 بعد أن أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المضادة على معظم الشركاء التجاريين إلى ارتفاعات كبيرة بعد موجة بيع حادة.

وجاء تعليق الرسوم الجمركية على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة على دخولها حيز التنفيذ. ورداً على ذلك أوقف الاتحاد الأوروبي أمس إجراءات مضادة طبقها على واردات أمريكية بقيمة 21 مليار يورو تقريبا.

وقفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.7 % وصعدت البورصات الرئيسية في أوروبا أيضا بين 3 إلى 4.7 %. وسجل المؤشر القياسي والمؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا أفضل أداء خلال جلسة واحدة منذ مارس 2022.

وقفز مؤشر كاك الفرنسي 3.8 % مسجلا أفضل أداء خلال يوم واحد منذ أكتوبر 2022.

وقفزت أسعار الذهب وسجل المعدن الأصفر مستوى تاريخي جديد فيما اقترب سعر الأوقية خلال التعاملات من مستوى 3200 دولار، وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو 3.7 % أو 114.1 دولار إلى 3193.50 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 1.2 % إلى 30.87 دولاربينما هبط مؤشر الدولار 1.8 % عند 101.04 نقطة.

وهوت أسعار النفط لتبدد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.07 دولارات بما يعادل 4.4 % إلى 59.13 دولار ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.89 دولار أو 4.43 % إلى 62.49 دولار.