25.6 مليار دولار إيرادات «تي إس إم سي» في الربع الأول بزيادة 42 %

أعلنت «تي إس إم سي»، في بيان مختصر، ارتفاع إيراداتها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 42%، بدعم من الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووصلت إيرادات أكبر مقاول لصناعة الرقائق في العالم في الفترة من يناير إلى مارس إلى 839.3 مليار دولار تايواني (25.6 مليار دولار)، أي أقل كثيراً عن التوقعات البالغة 835.7 مليار دولار، لكنها تتماشى مع تقديرات الشركة التي تراوحت بين 25 ملياراً و25.8 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن الشركة – التي تضم قائمة عملائها «آبل» و«إنفيديا» - عن أرباح الربع الأول كاملة في السابع عشر من أبريل، إلى جانب توقعاتها للربع السنوي الحالي والعام بأكمله.

وتعد «تي إس إم سي» من أبرز المستفيدين بالطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، والتي عوضت بصورة كبيرة التراجع في الطلب على الرقائق المستخدمة في الإلكترونيات الاستهلاكية.

وعلى غرار كثير من الشركات الأخرى، تعرضت أسهم «تي إس إم سي» للانخفاض بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم استيراد شاملة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الرقائق لم تُدرج ضمن هذه الرسوم حتى الآن.

لكن بعد إعلان ترامب عن تعليق الرسوم، ارتفعت أسهم «تي إس إم سي» المدرجة في تايبيه بنسبة 9.9%، ما قلص خسائرها السنوية إلى 19.7%، وهو ما يتماشى مع انخفاض المؤشر الأوسع بنسبة 17.5%.