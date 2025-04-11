تكلفة «آيفون» ترتفع 90 % إذا صنع في أمريكا

حذّر «بنك أوف أمريكا»، من أن انتقال شركة «أبل» إلى تصنيع هواتف «آيفون» داخل الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى مضاعفة تكلفة الإنتاج، إلى جانب تحديات لوجستية إضافية.

وذكر محللو البنك، بقيادة وامسي موهان، في مذكرة موجهة للعملاء، أن «ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة وحدها، قد يرفع تكلفة (آيفون) بنسبة 25 %»، مشيرين إلى وجود عوامل أخرى قد تسهم في زيادة أكبر للتكاليف.

وأوضح المحللون أن «أبل» يمكنها الاستعانة بعمالة محلية لأغراض التجميع، غير أن «جزءاً كبيراً» من المكونات سيظل يُجمع في الصين، ثم يُنقل إلى الولايات المتحدة. وإذا فُرضت رسوم جمركية بالمثل على تلك الواردات، فقد ترتفع التكلفة الإجمالية للجهاز بنسبة 90 % أو أكثر، بحسب تقديراتهم.

تأتي هذه التقديرات، في وقت تتصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين. حيث رفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 125 %، بعد تعليق رسوم مماثلة على دول أخرى لمدة 90 يوماً.

من جهة أخرى، قالت مصادر لوكالة رويترز، إن شركة التكنولوجيا العملاقة أبل، استأجرت رحلات شحن لنقل 600 طن من هواتف آيفون، أو ما يصل إلى 1.5 مليون هاتف، إلى الولايات المتحدة من الهند، بعد أن كثفت إنتاجها هناك، في محاولة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقدم تفاصيل تلك الخطوة، نظرة على استراتيجية أبل الخاصة للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وبناء مخزون من هواتفها التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر أسواقها.

وقال أحد المصادر إن أبل «أرادت أن تفلت من الرسوم». وأضاف أن الشركة ضغطت على سلطات مطار في الهند، لتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في مطار تشيناي في ولاية تاميل نادو بجنوبي البلاد، إلى ست ساعات بدلاً من 30 ساعة. وأردف المصدر إن ترتيب ما يسمى «بالممر الأخضر» في المطار الواقع في مركز التصنيع الهندي، يحاكي نموذجاً تستخدمه الشركة في بعض مطارات الصين.

وقال المصدر ومسؤول حكومي هندي، إن نحو ست طائرات شحن، كل منها قادرة على حمل 100 طن، غادرت البلاد منذ مارس، إحداها هذا الأسبوع، مع دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ.

ووفقاً لحسابات وكالة رويترز، فإن الوزن الإجمالي لهاتف آيفون 14 وكابل الشحن الخاص به، يصل إلى حوالي 350 غراماً، ما يعني أن إجمالي الوزن البالغ 600 طن، يتألف من حوالي 1.5 مليون هاتف آيفون، بعد احتساب بعض وزن التغليف.

وتبيع أبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنوياً حول العالم. وتشير تقديرات شركة كاونتربوينت ريسيرش، إلى أن نحو 20 % من إجمالي واردات آيفون إلى الولايات المتحدة الآن، تأتي من الهند، فيما تأتي الواردات المتبقية من الصين.