مستخدمو الهواتف.. الصين في الصدارة وأمريكا في الانتشار

تتصدر الصين قائمة أكبر الدول من حيث العدد الإجمالي لمستخدمي الهواتف الذكية بفارق كبير، ويرجع ذلك أساساً إلى عدد سكانها الضخم. بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة من حيث العدد، إلا أنها تتمتع بأعلى نسبة انتشار (81.6%)، مما يعني أن معظم سكانها يمتلكون هاتفاً ذكياً.