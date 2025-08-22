الدين العام لبريطانيا يتجاوز 4 تريليونات دولار

ارتفع الدين العام لبريطانيا بحلول نهاية شهر يوليو الماضي، إلى 3.029 تريليونات جنيه استرليني «4.075 تريليونات دولار أمريكي».

وأكد مكتب الإحصاء البريطاني في تقرير أصدره أمس، أن قيمة الدين العام، بما فيها ديون بنك إنجلترا المركزي، وصل إلى نسبة 96.1 % من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، في نهاية يوليو الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 0.5 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال التقرير إن الفوائد المدفوعة عن الدين العام، بلغت نهاية يوليو الماضي 41.4 مليار جنيه استرليني «55.7 مليار دولار أمريكي»، بزيادة قيمتها 8.7 مليارات جنيه استرليني «11.7 مليار دولار أمريكي»، عن نفس الفترة من عام 2024.

وأضاف أن الاقتراض الحكومي بين أبريل ويوليو الماضيين، بلغ 60 مليار جنيه استرليني «80.7 مليار دولار أمريكي»، بزيادة قدرها 6.7 مليارات جنيه استرليني «9 مليارات دولار أمريكي»، عن نفس الفترة من العام الماضي.