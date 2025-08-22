41 % انخفاض تدفقات الصناديق المتداولة للذهب في الهند

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في الهند تدفقات للشهر الثالث على التوالي، في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات العالمية والتوترات الجيوسياسية، لكن تباطأت وتيرة الاستثمار بشكل حاد خلال يوليو.

ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي بلغ صافي التدفقات 12.6 مليار روبية (146 مليون دولار) في يوليو، بانخفاض41 % عن يونيو، لكنها أعلى بـ34 % من المتوسط الشهري لعام 2024.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 676 مليار روبية (7.85 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 96 % على أساس سنوي، وزادت حيازات الذهب الإجمالية 1.2 طن خلال الشهر إلى 68 طناً.