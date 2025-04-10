الذهب إلى مستوى تاريخي وفي طريقه لـ 3200 دولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي، الخميس، لتواصل مكاسبها الحادة في الجلسة السابقة، حيث دفع انخفاض الدولار وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذ الآمن للمعدن النفيس.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 3.3 %، ليصل إلى 3183 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، ويواصل طريقه نحو 3200 دولار، بعد ارتفاعه بأكثر من 3 % يوم الأربعاء.

وقال نيكوس تزابوراس كبير محللي السوق لدى ترادو.كوم: «الذهب يستعيد جاذبيته كملاذ آمن، ويعود إلى المسار الصحيح، لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

مع ذلك، تُشكّل احتمالات إبرام صفقات مع شركاء تجاريين خطراً كبيراً على فرص صعود الذهب، إذ قد تُجدّد الضغط على المعدن. إضافةً إلى ذلك، قد تنشأ رياح معاكسة من تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يُعزّز الدولار».

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في مارس، لكن مخاطر التضخم أصبحت تميل إلى الارتفاع، بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على الصين.

وفي أعقاب البيانات، راهن المتداولون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو، وربما يخفض سعر الفائدة الرئيس بنقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

وقال أليكس إيبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في أليجانس جولد: «نرى البنوك المركزية تشتري (الذهب)، لذا، طالما نرى تدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة، ومزيداً من مخاطر السياسة النقدية، فهناك الكثير من المحركات الرئيسة التي ستستمر في دعم الذهب».