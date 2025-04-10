«وول ستريت» تعمّق جراحها.. وأسهم التكنولوجيا تهوي

عمّقت الأسهم الأمريكية، خسائرها، التي بدأتها في جلسة الخميس، متكبدةً خسائر كبيرة بعد موجة صعود قوية الأربعاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.

وخلال تداولات الخميس، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.5%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 2000 نقطة، أي أكثر من 4%.

بالنسبة إلى أسهم الشركات، تصدرت شركتا أبل وتسلا قائمة التراجعات، حيث تراجعتا بأكثر من 13% و11% على التوالي. وخسرت إنفيديا وميتا وأمازون 8% لكل منها، ونزلت أسهم مايكروسوفت وألفابت بحوالي 5%.