القلق يسيطر على متداولي العملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع انطلاق منتدى «جاكسون هول»، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من جميع أنحاء العالم، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

وانخفضت بتكوين بنسبة 0.25 %، عند 113.766 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 58.7 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما هبطت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.9 % إلى 4296.10 دولاراً، وتراجعت الريبل بنسبة 2.2 % عند حوالي 2.9053 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.86 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 177.91 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملتي «بتكوين» و«إيثيريوم» في الولايات المتحدة تدفقات خارجة على مدار أربع جلسات متتالية، حيث سحب المستثمرون صافي قدره 1.9 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».

وكانت موجة صعود قوية في سوق العملات المشفرة قد دفعت «بتكوين» إلى تسجيل مستوى قياسي في 14 أغسطس، ودفعت «إيثيريوم» للاقتراب من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

إلا أن هذا الزخم، المدعوم بمجموعة من شركات تجميع العملات المشفرة على غرار استراتيجية مايكل سايلور، بدأ يفقد زخمه الآن.

