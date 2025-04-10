البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الصين تبلغ 145 %

أوضح البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين بلغ مجموعها الآن 145%، وذلك بعد يوم من وقف تطبيق التعرفات الجديدة لمدة 90 يوماً على عدد من الدول.

والأربعاء، صرح ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال» بأنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية «فوراً» إلى 125% «بناء على عدم احترام الصين للأسواق العالمية».

وأضاف ترامب في المنشور نفسه أنه أجاز «تعليقاً لمدة 90 يوماً لدول أخرى»، وأن أكثر من 75 دولة تواصلت معه للتفاوض.

وأضاف ترامب أن هذا التعليق، و«التعرفة الجمركية المتبادلة المخفضة بشكل كبير خلال هذه الفترة، بنسبة 10%»، يسريان «فوراً».

وشكّلت الصين الهدف الأكبر في هذه الحزمة، إذ بلغ إجمالي الرسوم المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة 104%، وذلك بعد إضافة رسم بنسبة 20% سابقاً، و34% لاحقاً، إلى جانب زيادة أخيرة بنسبة 50% وقعها ترامب في اللحظة الأخيرة مساء الثلاثاء.

وقالت وزارة التجارة الصينية: «التهديد الأمريكي بتصعيد الرسوم ضد الصين يُعد خطأ مضاعفاً.. الصين لن تقبل بذلك إطلاقاً، وإذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها فإن بكين ستقاتل حتى النهاية».

وكانت دخلت جولة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وتشمل منتجات مستوردة من عشرات الدول حول العالم.

وتتجاوز هذه الجولة من الرسوم، المعروفة باسم «الرسوم المتبادلة»، المعدل الأساسي البالغ 10%، والذي تم تطبيقه على العديد من الدول خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

أوروبا

إلى ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق رسومه الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية لـ 90 يوماً، بهدف «إعطاء فرصة للمفاوضات».

وقالت في منشور على منصة «إكس» في أعقاب التغيير المفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي، «أخذنا علماً بقرار الرئيس ترامب» تعليق قسم من الرسوم الجمركية.

في الأشهر الأخيرة فرضت الولايات المتحدة ثلاث مرات رسوماً جمركية شملت الاتحاد الأوروبي.

أولاً، الرسوم على الصلب والألمنيوم، ثم على السيارات، وأخيراً الرسوم الجمركية بنسبة 20% على جميع المنتجات الأوروبية.

وعصر الأربعاء، اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أول تدابيرها المضادة: رسوم على حزمة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن رداً على تلك المفروضة على المعادن.

وللرد على الرسوم الجمركية الأخرى (السيارات والـ20% العامة) كان من المقرر تقديم إجراءات في بداية الأسبوع المقبل.

وبعد أيام من إشعال حرب تجارية عالمية هزت الأسواق أعلن دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينها الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوماً بعد دخولها حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: «إذا لم تكن المفاوضات مُرضية فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ».