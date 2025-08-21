ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 235 ألفا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 235 ألفا خلال الأسبوع الماضي، لكن عمليات تسريح العاملين لاتزال في النطاق الصحي تاريخيا للسنوات القليلة الماضية.

وارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس الحالي بمقدار 11 الف طلب إلى 235 ألف طلب وفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين التي كانت 229 ألف طلب.

يعتبر العدد الأسبوعي لطلبات إعانات البطالة مؤشرًا على وتيرة تسريح العمال، وقد استقر العدد في الغالب ضمن نطاق صحي تاريخي يتراوح بين 200 ألف و250 ألف طلب منذ بدأت الولايات المتحدة التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع المتوسط الأسبوعي لعدد ​​الطلبات خلال الأربعة أسابيع الماضي، والذي يُخفف من بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4500 طلب ليصل إلى 5ر226 ألف طلب.

كما ارتفع إجمالي عدد الأمريكيين الذين يتقاضون إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس الحالي بمقدار 30 ألف طلب ليصل إلى 1.97مليون، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر 2021.