أسعار النفط تتراجع 4% وسط تصاعد الحرب التجارية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات، الخميس، وسط تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ومخاوف تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي والطلب على الخام.

وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي 2.64 دولار، أو 4.03%، إلى 62.84 دولاراً للبرميل، في حين تراجع سعر النفط الخام الأمريكي 2.66 دولار، أو 4.27%، إلى 56.69 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار قد انخفضت إلى مستويات أقل من 56 دولاراً في جلسة الأربعاء. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.8%، بعدما انخفضت لأقل من 59 دولاراً يوم الأربعاء.

وجاء التصعيد الأمريكي بعد قرار الصين بزيادة التعرفات على السلع الأمريكية إلى 84%، مع بدء التطبيق من الخميس.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق التعرفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، لكنه قرر زيادتها على الصين وبأثر فوري إلى 125%، ارتفاعاً من 104% التي تم البدء في تنفيذها الأربعاء.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع المخزونات 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، وهو ما يقرب من ضعف التوقعات البالغة 1.4 مليون برميل.