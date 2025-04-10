304 مليارات دولار يجنيها أثرياء العالم في يوم واحد





استعاد اثرياء العالم 304 مليارات دولار إلى صافي ثرواتهم "الأربعاء"، في أكبر زيادة يومية يشهدها مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" على الإطلاق، بعدما قفزت أسواق الأسهم إثر تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية مؤقتاً على بعض الشركاء التجاريين، بعد تكبد الأثرياء مبالغ طائلة من القيمة السوقية لثرواتهم في آخر 4 جلسات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك أكبر الرابحين على المستوى الفردي، إذ أضاف 36 مليار دولار إلى ثروته بعدما قفز سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بنسبة 23%.

وتلاه مارك زوكربيرغ من شركة "ميتا بلاتفورمز" الذي زادت ثروته نحو 26 مليار دولار.

أما جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، فارتفعت ثروته بـ15.5 مليار دولار، مع ارتداد سهم الشركة المتخصصة في الرقائق بنسبة 19%، ما كاد أن يعوّض بالكامل تراجعها بنسبة 13% خلال الأسبوع المنتهي بإغلاق "الثلاثاء".

أما إرنست غارسيا الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة "كارفانا"، فكان الرابح الأكبر من حيث النسبة المئوية، إذ قفزت ثروته بنسبة 25% بعدما أضاف ارتفاع سهم الشركة المتخصصة في بيع السيارات المستعملة 1.4 مليار دولار إلى صافي ثروته.

وقفز المؤشر "إس آند بي 500" بأكبر قدر منذ عام 2008 بعد إعلان ترامب القرار في منتصف النهار، ما أدى إلى انعكاس مسار الخسائر الحادة على مدى الأيام القليلة الماضية، وعزز ثروات أغنى 500 شخص في العالم بنسبة 3.5% في المتوسط.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب، مسجلاً أكبر ارتفاع له في أكثر من 24 عاماً.

ويأتي هذا اليوم القياسي في أعقاب انهيار السوق الأسبوع الماضي، عندما أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية، والتي تجاوز نطاقها توقعات معظم المحللين، متسبباً في أكبر خسائر في الثروات منذ أن أطلقت بلومبيرغ مؤشرها عام 2013.

وتجاوزت مكاسب الثروة الإجمالية "الأربعاء" الرقم القياسي السابق البالغ 233 مليار دولار المسجل في مارس 2022، بعد أن رفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، لكنه طمأن المستثمرين بأن الاقتصاد لا يزال صامداً.