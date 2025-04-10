«الأحمر» يصبغ الأسهم الأمريكية من جديد رغم «تعليق الرسوم»

انخفضت الأسهم الأمريكية الخميس بعد ارتفاع حاد في وول ستريت مع تعليق الرسوم الجمركية 90 يومًا، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة، أي بنسبة 2.5 %. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3 %، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.6 %. ولا تزال المؤشرات الرئيسة منخفضة بشكل حاد، منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل.

تصدرت أسهم آبل وتسلا قائمة الانخفاضات، حيث تراجعتا بأكثر من 3 % و5 % على التوالي. وخسرت إنفيديا 4.9 %، بينما خسرت ميتا بلاتفورمز 3.7 %.

تأتي هذه التحركات، بعد ارتفاع تاريخي في السوق في جلسة الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9 %، محققاً ثالث أكبر مكسب له في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية. كما شهد مؤشر داو جونز أكبر ارتفاع له من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020، بينما سجل مؤشر ناسداك أكبر مكسب له في يوم واحد منذ يناير 2001، وثاني أفضل يوم على الإطلاق.

خلال جلسة الأربعاء، كان هناك حجم تداول غير عادي، بلغ حوالي 30 مليار سهم، وهو أعلى مستوى في التاريخ، وفقاً لسجلات تعود إلى 18 عاماً.

بالتأكيد، لا يزال معدل الرسوم الجمركية على البضائع الصينية ثابتاً عند 125 %. صرّح ترامب بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان في النهاية إلى «صفقة جيدة جداً».

على الرغم من التفاؤل الذي ساد، رداً على مهلة التسعين يوماً، يعتقد البعض في الشارع أن السوق لم يخرج من الأزمة بعد.

وقال مايكل جابن كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مورغان ستانلي: «إن زيادة الرسوم الجمركية على الصين، وتأخير فرض رسوم أخرى، يجعل معدل الرسوم الجمركية الفعلي عند 23 %، وهو أعلى مستوى تاريخي». وأضاف: «التأخير مفيد، لكنه لا يقلل من حالة عدم اليقين».

وأعرب آخرون عن رأي مماثل وسط ارتفاع السوق، حيث لا يزال جيفري روتش من شركة إل بي إل فاينانشال، يتوقع المزيد من الاضطرابات في المستقبل.

وقال روتش كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال: «قد يظل تقلب السوق مرتفعاً، على الرغم من تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية». وأضاف: «تشير البيانات الأولية من بداية العام، إلى تباطؤ الاقتصاد، بغض النظر عن السياسة التجارية».