تباطؤ التضخم في أمريكا بأكثر من التوقعات خلال مارس

تباطأ التضخم في أمريكا بأكثر من التوقعات في مارس، وهي بيانات تصدر في وقت تأزمت فيه التوترات التجارية، واشتعلت المخاوف من زيادة الأسعار.

ووفقاً للبيانات الصادرة الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنحو 2.4 % الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 2.8 % في فبراير/ شباط، ومقابل توقعات بـ 2.5 %.

وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في أمريكا 0.1 %، بعكس التوقعات بأن يرتفع 0.1 %.

أما التضخم الأساسي، فقد ارتفع 2.8 % على أساس سنوي في مارس، وهي أيضاً وتيرة أقل من التي توقعها المحللون بأن يرتفع 3 %، ومقارنة بـ 3.1 % في الشهر السابق له.

ويعد نمو التضخم الأساسي في أمريكا الشهر الماضي، هو أقل وتيرة مسجلة منذ مارس 2021.

فيما ارتفع التضخم الأساسي 0.9 % على أساس شهري، بأقل بنحو 0.1 % من مستويات الشهر السابق له.

وساعد تراجع أسعار الطاقة في كبح التضخم، وسط تراجع أسعار الجازولين 6.3 %، ما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الطاقة الأوسع نطاقاً بنحو 2.4 %.

على الجانب الآخر، قفزت أسعار الغذاء 0.4 % على أساس شهري، وارتفعت أسعار البيض بنحو 5.9 %، وبنحو 60.4 % عن المستويات المسجلة قبل عام.