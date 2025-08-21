ارتفاع فائض الميزان التجاري في سويسرا خلال يوليو

حقق فائض ميزان التجارة الخارجية في سويسرا ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو الماضي بعدما ارتفع إلى 4.33 مليار فرنك سويسري مقارنة بـ 4.18 مليار فرنك سويسري خلال يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة الاتحادية للجمارك في سويسرا، اليوم (الخميس) انخفاضا بالصادرات بالقيمة الاسمية، بنسبة 2.7% والواردات بنسبة 4.2% وبالقيمة الحقيقية انخفضتا بنسبة 2.7% و0.3% على التوالي.

في حين انخفضت شحنات المنتجات الكيميائية والصيدلانية بنسبة 7.9% على أساس شهري، بينما ارتفعت شحنات المجوهرات بنسبة 7.9%.

وذكر اتحاد صناعة الساعات السويسرية أن صادرات الساعات ارتفعت بنسبة 6.9 % على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي.