ميتا توقف التوظيف مؤقتاً بقسم الذكاء الاصطناعي

أوقفت «ميتا بلاتفورمز» التوظيف مؤقتاً بقسم الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لها، بعد موجة إنفاق جنونية، شهدتها الشركة بقيادة «مارك زوكربيرغ»، لاستقطاب باحثين ومهندسين متخصصين في الذكاء الاصطناعي من شركات منافسة.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر، أن قرار تجميد التوظيف دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ضمن إعادة هيكلة أوسع نطاقاً للمجموعة.

وأوضحت الصحيفة أنه ربما يكون هناك استثناءات للحظر على التعيينات الخارجية، لكنها ستحتاج إلى قرار من «ألكسندر وانغ» رئيس قسم الذكاء الاصطناعي لدى «ميتا».

وجاءت جهود التوظيف الأخيرة، لاستقطاب أفضل المواهب، والإنفاق بكثافة مع مكافآت توقيع وصلت إلى 100 مليون دولار خلال العام الحالي، من أجل تلبية رغبة المدير التنفيذي «زوكربيرغ» في تطوير تكنولوجيا ذكاء اصطناعي تفوق ذكاء البشر في المهام المعرفية.