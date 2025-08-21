انخفاض أسعار العملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع ترقب الأسواق انطلاق منتدى «جاكسون هول»، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من جميع أنحاء العالم، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.25 %، عند 113766 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 58.7 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما هبطت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.9 % إلى 4296.10 دولاراً، وتراجعت الريبل بنسبة 2.2 % عند حوالي 2.9053 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.86 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 177.91 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وبحسب أداة «فيد واتش»، تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماع سبتمبر، إلى 81.1 %، من 92.1 % قبل أسبوع.

وأدت بيانات سوق العمل الضعيفة، إلى تعزيز التوقعات بتيسير السياسة النقدية، إلا أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، لا يزال مرتفعاً، ما يترك الأصول ذات المخاطر عرضة لخيبة الأمل.

ومع ترقّب تعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر السنوي، التي ستشكّل ملامح اجتماع سبتمبر المقبل، يستعد المتداولون لتقلّبات في السوق، حيث يمكن أن تؤدي نبرة مائلة للتيسير، إلى تحفيز ارتفاعات في سوق العملات المشفرة، لكن أي تردّد بشأن خفض الفائدة، قد يُسرّع الهبوط نحو مستوى 100 ألف دولار.