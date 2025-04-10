ترامب يعلق الرسوم مؤقتاً ويرفعها على الصين إلى 125 %

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين وخفضها إلى 10% لمدة 90 يوما للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع تلك الدول، وأعلن ترامب عن التوقف بعد أقل من 24 ساعة من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية متبادلة على سلع من نحو 90 دولة.

وقال الرئيس أيضاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين إلى 125% «اعتبارًا من الآن» بسبب «عدم الاحترام الذي أظهرته الصين للأسواق العالمية».

وقال ترامب إن «أكثر من 75 دولة» اتصلت بمسؤولين أمريكيين للتفاوض بعد أن كشف عن الرسوم الجمركية الجديدة الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب على مواقع التواصل «سمحت بتعليق مؤقت لمدة 90 يوما ورسوم مضادة مخفضة بشكل كبير خلال تلك الفترة، بنسبة 10%، تدخل حيز التنفيذ فورا».

الصين

وردت بكين بتصعيد جديد للحرب التجارية، إذ أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان، أنها ستزيد رسومها الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 84%، بدلاً من 34% كما كان مقرراً غداً الجمعة، وذلك اعتباراً من اليوم.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين لديها «إرادة حازمة ووسائل وافية»، و«ستتخذ بحزم تدابير مضادة وتقاتل حتى النهاية إن أصرت الولايات المتحدة على مواصلة تصعيد التدابير الاقتصادية والقيود التجارية».

ودعت الصين السياح من مواطنيها أمس إلى «تقييم المخاطر بالكامل» قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، إضافة 12 كياناً أمريكياً إلى قائمة مراقبة الصادرات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، وذلك في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة.

وقد تم إدراج ست شركات أمريكية ضمن «قائمة الكيانات غير الموثوقة»، والتي تشمل شركات مثل «شيلد إيه آي» و«سيرا نيفادا» و«سايبرلوكس»، و«إيدج أوتونومي أوبيريشنز»، و«جروب دبليو» و«هادسون تكنولوجيز»، وسيتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من يوم الخميس.

أوروبا

من جهته، اعتمد الاتحاد الأوروبي، أمس ، أول إجراءاته رداً على الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب، وأعلن التكتل تعرفات على قائمة أولية من الواردات الأمريكية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو (22 مليار دولار).

وتشمل القائمة منتجات زراعية مثل فول الصويا والدواجن والأرز والعديد من الفواكه، كما يشمل الرد فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الخشب والدراجات النارية ومنتجات بلاستيكية ومعدات كهربائية ومنتجات تجميل.

وتأتي هذه الإجراءات رداً على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم في منتصف مارس، ومن المتوقع أن يكشف الأوروبيون بداية الأسبوع المقبل عن ردهم على الرسوم الجمركية البالغة 20%، التي فرضها الرئيس الأمريكي في الثاني من أبريل،لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه مستعد لتعليق رسومه الجمركية «في أي وقت» في حال التوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» مع واشنطن.

نيوزيلندا تخفض الفائدة

وفي نيوزيلندا تحرك المصرف المركزي مخفضاً معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ 3,5%، في أول خطوة من نوعها في خضم التصعيد، كما خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة إلى 6%.

وحذر بنك إنجلترا من أن «المخاطر المرتبطة بتجزئة التجارة العالمية للسلع وبالأسواق المالية تزايدت»، ويمكن أن «تضر بالاستقرار المالي».