الين الياباني إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفع سعر صرف الين، وسط طلب متزايد على الأصول الآمنة، بعد رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع المتداولين إلى إعادة التركيز على موعد زيادة أسعار الفائدة المقبل من قبل بنك اليابان.

وصعت قيمة العملة اليابانية 1.5%، إلى 144 يناً مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 2 أكتوبر، بعد أن أعلنت الصين أنها سترفع الرسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى 84%.

وارتفعت عقود الخيارات التي تستفيد من استمرار مكاسب الين، في حين دفع التهديد بزيادة قوة العملة أسواق المال، إلى توقع وقف بنك اليابان دورة تشديد السياسة النقدية.

وتصاعُد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أشعل موجة بيع واسعة النطاق في السوق، ويُحفّز البحث عن أوراق مالية أكثر أماناً.

وصرّح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، أمس، بأن البنك المركزي يراقب عن كثب تزايد عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، رغم أن التضخم والاقتصاد المحليين، لا يزالان متوافقين بشكل عام مع توقعات بنك اليابان.

وتتوقع أسواق المال الآن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، بعد أن كانت تتوقع زيادة قدرها 30 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.

وتراجع الدولار متأثراً باحتمال تدهور النشاط الاقتصادي الأمريكي، بسبب تصاعد الحرب التجارية مع الصين، التي أعلنت عن رد جمركي جديد على رسوم واشنطن.

وخلال التداولات، انخفض الدولار بنسبة 1.14% مقابل اليورو. وانخفض الدولار أيضاً بنسبة 1.34% مقابل الفرنك السويسري، وبنسبة 1.50% مقابل الين الياباني، اللذين يستفيدان من مكانتهما كملاذين آمنين.

وكتب محللون لدى نومورا في مذكرة «إلى جانب الوضع الآمن نسبياً للين، تظل خلفية الاقتصاد الكلي لليابان قوية نسبياً، ومن المتوقع أن تظل الفوارق في أسعار الفائدة في صالح الين».