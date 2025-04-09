ترامب يعلق الرسوم الجمركية 90 يوماً.. والأسهم تحلق

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخراً مدة 90 يوماً، مع استثناء الصين حيث رفع عليها الرسوم إلى 125 %.



وأضاف ترامب أن قرار الوقف ينطبق على الرسوم الجمركية المضادة وأيضاً الشاملة التي تبلغ 10%، مشيراً إلى أن تعليق الرسوم يسري على الفور.

وذكر ترامب أنه قرر رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125%، وإن هذا الرفع سيبدأ تطبيقه على الفور.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، في محاولة لتعويض خسائرها الأخيرة، على الرغم من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين والاتحاد الأوروبي على السلع الأمريكية في أحدث تصعيد للحرب التجارية العالمية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6.4%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 2000 نقطة، أو 6%. وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 8%.

وبدا بعض المتداولين متفائلين، بعد أن صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه سيتولى دوراً تفاوضياً رئيسياً في محادثات الرسوم الجمركية. وتفضل وول ستريت دوراً أكبر لبيسنت على وزير التجارة هوارد لوتنيك أو مستشار التجارة بيتر نافارو.

بعد افتتاح السوق يوم الأربعاء بفترة وجيزة، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستثمرين على التزام الهدوء في منشور على موقع «تروث سوشيال». وأضاف ترامب أيضاً: «هذا وقت رائع للشراء».

أسهم التكنولوجيا

ارتفعت أسهم التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة خلال تعاملات الأربعاء، رغم تصاعد حدة الحرب التجارية عقب الرد الصيني بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية.

وارتفع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.8% إلى 360.94 دولاراً، لتحافظ على مكانتها كأكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة 2.68 تريليون دولار.

كما صعد سهم «آبل» بنسبة 5.2% إلى 181 دولاراً، بعدما رفع محللو «جيفريز» نظرتهم بشأن السهم إلى «احتفاظ»، بالرغم من خفض السعر المستهدف من 202.33 دولار إلى 167.88 دولاراً.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.5% عند 101 دولار، و«أمازون» بنسبة 1.5% إلى 173.48 دولاراً، و«ألفابت» بنسبة 1.3% إلى 148 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.7% إلى 514.1 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 5% إلى 232 دولاراً.

