روسيا تؤكد استمرار تصدير النفط إلى الهند رغم رسوم ترامب





أكدت روسيا استمرار تصدير النفط الخام إلى الهند رغم الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منتجات الهند بسبب استيرادها للنفط الروسي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينس مانتوروف القول "نواصل توريد الوقود بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية، والفحم الحراري والمعدني إلى الهند".

وقال مانتوروف خلال اجتماع لجنة حكومية روسية هندية إنه يرى إمكانية كبيرة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ولتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، تستهدف روسيا والهند تطوير ما يسمى بممر الشمال -الشرق بشكل مشترك بحسب مانتوروف.

يذكر أن ممر الشمال-الشرق هو طريق بحري في المحيط القطبي على امتداد ساحل روسيا. ويمكن نقل المواد الخام عبر هذا الطريق الذي يتجمد خلال فصل الشتاء.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قرر الرئيس ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات الهند إلى جانب الرسوم الجمركية المقررة بشكل أساسي وهي 25% بسبب استيراد الهند للنفط من روسيا.

وبحسب تقارير إعلامية بدأت الهند فرض قيود على استيراد النفط الروسي.