الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها وتهبط 4 % بعد «رسوم الصين» الجديدة

عمقت الأسهم الأوروبية خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، مع تفاقم التوترات التجارية بعد دخول الرسوم الجمركية التبادلية على كافة الدول حيز التنفيذ، ورفع ترامب التعريفة المفروضة على الصين، وردت بكين بإجراء مماثل.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 4.2 %، إلى 468 نقطة، بعد انخفاضه بأكثر من 2 % في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت كل من مؤشرات داكس الألماني 4.12 %، وفايننشال تايمز البريطاني بنسبة 3.37 %، وكاك الفرنسي 4.03 %، وفوتسي الإيطالي 3.75 %.

رفعت الصين اليوم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة إلى 84 %، اعتباراً من العاشر من أبريل، بعد زيادة واشنطن التعريفة على الواردات من بكين إلى 104 %.

أدى ذلك إلى تفاقم الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة، ما دفع لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا، للتحذير في بيان اليوم من تداعيات الأمر على الاقتصادين المحلي والعالمي.

ولا يزال المستثمرون يترقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يرد على استهدافه من قبل أمريكا بتعريفة بلغت 20 %، وسط دعوات فرنسية للشركات المحلية والأوروبية، بتعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة، كإجراء مضاد.