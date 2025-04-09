ترامب يستبق الرد الصيني بتفعيل الرسوم الإضافية اليوم

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الإضافية على الصين التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتم تفعيلها اليوم لتصل الرسوم الجديدة إلى 104 % على الصين.

وذلك قبل يوم من سريان رسوم صينية مضادة رداً على الرسوم التي أعلنها ترامب الأربعاء الماضي. وتنتهي اليوم المهلة التي حددها ترامب للصين لإلغاء رسومها المضادة أو مواجهة مضاعفة الرسوم عليها.

وقالت الصين أمس إنها «ستقاتل حتى النهاية»، وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها بعد تهديد ترامب برسوم إضافية.

وبعد أيام من إضراب الأسواق العالمية بسبب رسوم ترامب استردت الأسهم العالمية بعضاً من خسائرها مع ظهور آمال بشأن مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة و70 دولة بشأن الرسوم. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 3.36 %، وزاد مؤشر «إس آند بي 500» 3.21 %، و«ناسداك» 3.47 %.

كما استردت معظم الأسواق بعض خسائرها لكنها لم تصل إلى حد التعافي. وقال ترامب إن قرابة 70 دولة تواصلت مع واشنطن بشأن التفاوض بخصوص الرسوم. وأوضح أن المفاوضات قد تُفضي إلى بعض مما وصفه بالصفقات الجيدة إذا قدمت هذه الدول عروضاً ملائمة.

كما نشر ترامب على منصة «تروث سوشيال» أنه أجرى «مكالمة رائعة» مع الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة، مضيفاً أن الصين «ترغب بشدة أيضاً في التوصل إلى اتفاق».

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