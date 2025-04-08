انخفاض ثروة إيلون ماسك دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر

تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشكل حاد، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، وزادت حدة تراجعها، مع انخفاض سهم «تسلا» خلال موجة البيع الأخيرة في وول ستريت.

شهد سهم «تسلا»، التي يشغل ماسك منصب رئيسها التنفيذي خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، بنهاية تعاملات الاثنين.

تسبب ذلك في تراجع ثروة ماسك بمقدار 4.4 مليارات دولار، يوم أمس فقط، لتسجل 297.8 مليار دولار، وفق تقديرات وكالة «بلومبرغ»، لتنخفض دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.

وهذا بعدما فقد «ماسك» 31 مليار دولار من ثروته يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبلغ الانخفاض الإجمالي لثروته منذ بداية العام الجاري 134.7 مليار دولار.

كان «ماسك» سادس أكبر المليارديرات الخاسرين ضمن قائمة «بلومبرغ» لأغنى 500 شخص على مستوى العالم، يوم أمس.

وهبط مجمل ثروات المليارديرات الواردين في قائمة «بلومبرغ» بمقدار 271 مليار دولار، أمس، وتعد هذه ثالث أكبر خسارة يومية مجمعة منذ بدء الوكالة رصد البيانات.

جاء تراجع ثروة ماسك منذ انتخاب ترامب، على خلفية الأداء السلبي لسهم «تسلا»، نتيجة انخراط رئيسها التنفيذي في العمل السياسي، ما أثار حملات معارضة له، ومقاطعة لمنتجات شركته من قبل البعض.