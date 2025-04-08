الحرب التجارية تمحو 10 تريليونات دولار من أسواق المال العالمية

عادت الحرب التجارية العالمية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتزلزل الأسواق المالية العالمية في بداية أسبوع التعاملات، أمس، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيضاعف الرسوم على واردات السلع الصينية لتصل إلى 104 % إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وقال إن أسواق الصين تنهار، مؤكداً منافع الرسوم الجمركية التي فرضها الأسبوع الفائت على السلع المستوردة من كافة دول العالم. واعتبر أن أمريكا تجني مليارات الدولارات أسبوعياً بسبب الرسوم.

وقال ترامب إن على الحكومات الأجنبية دفع «الكثير من المال» إذا أرادت رفع الرسوم، التي وصفها بأنها «دواء» لعلاج ما وصفه بـ«سرقة ممتدة» من قبل الشركاء التجاريين لبلاده.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن وصفت الصين رسوم ترامب بأنها «تنمر اقتصادي». وشهدت الأسواق المالية العالمية، أمس، واحدة من أسوأ موجات الهبوط منذ فيروس كورونا. وانهارت الأسهم العالمية لتلامس خسائرها خلال ثلاثة أيام 10 تريليونات دولار.

وتلاعبت الشائعات بالأسواق، حيث تحولت من تراجع شديد إلى مكاسب قوية، ثم عادت مجدداً إلى المنطقة الحمراء في غضون دقائق معدودة، بعد أن أشارت تقارير إلى أن إدارة ترامب تدرس وقفاً مؤقتاً لجميع الرسوم لمدة 90 يوماً باستثناء الصين. ولكن سرعان ما اتضح أنهم بالغوا في التفاؤل، إذ قال مسؤول في البيت الأبيض إن مثل هذه التقارير «كاذبة».