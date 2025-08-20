التضخم يستقر في منطقة اليورو موافقاً التوقعات

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يوليو أداءً مطابقاً للتوقعات، حيث بقي مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير على أساس شهري، فيما ارتفع 2.0% على أساس سنوي، حسبما أظهرته البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فتراجع 0.2% على أساس شهري، وارتفع 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بلومبيرغ.

جاءت هذه المعدلات السنوية مماثلة لقراءات يونيو لكل من المؤشر العام والأساسي، ما يعكس استقرار وتيرة التضخم في المنطقة.

ويرى محللون أن هذا الاستقرار يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة للتحرك بخفض أسعار الفائدة مجدداً في حال ظهور بوادر تباطؤ اقتصادي.