الصين تدرس السماح باستخدام العملات المستقرة المدعومة باليوان

تدرس الصين السماح باستخدام العملات المستقرة المدعومة باليوان، من أجل تعزيز اعتماد عملتها على نطاق أوسع عالمياً، في خطوة تمثل تغيراً كبيراً في موقفها تجاه الأصول الرقمية.

وذكرت مصادر -على دراية بالأمر- لوكالة «رويترز» أن مجلس الدولة سيراجع -وربما يوافق على خارطة طريق للأمر في وقت لاحق من هذا الشهر- من أجل زيادة استخدام العملة عالمياً، ومواكبة الجهود الأمريكية المبذولة بشأن العملات المستقرة.

وأضافوا أنه من المتوقع أن تتضمن الخطة أهدافاً لاستخدام العملة الصينية في الأسواق العالمية، وتحدد مسؤوليات الجهات التنظيمية المحلية، كما ستشمل أيضاً إرشادات للوقاية من الأخطار.

وذلك بعدما حظرت البلاد تداول وتعدين العملات المشفرة في عام 2021، بسبب مخاوف بشأن استقرار النظام المالي.