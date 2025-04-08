جيمي ديمون: رسوم ترامب ترفع التضخم

توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة في أمريكا، ما يُثقل كاهل أكبر اقتصادات العالم والذي يعاني من التباطؤ.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، في رسالته السنوية إلى المساهمين، إن السياسة التجارية الحمائية ستؤدي إلى نتائج تضخمية، ليس فقط على السلع المستوردة، بل على الأسعار المحلية أيضاً، بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وزيادة الطلب.

وتابع أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الرسوم الجمركية المرتفعة ستتسبب في ركود أم لا، لكنها ستبطئ من وتيرة النمو، مشيراً إلى أن سياسات ترامب أثارت الكثير من الشكوك حول فاعليتها، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وأضاف أن لهذه السياسة تأثيراً على تدفقات رأس المال العالمية والدولار، فضلاً عن الإضرار بأرباح الشركات وفقدان الثقة من قبل الشركاء التجاريين.

ويرى ديمون البالغ من العمر 69 عاماً، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه اضطرابات كبيرة، فبجانب الآثار الإيجابية للتخفيضات الضريبية التي يعتزم ترامب اتخاذها، تُهدد الرسوم الجمركية والتوترات التجارية النمو الأمريكي.

تُعد تصريحات ديمون تحولاً كبيراً عن وجهة نظره في يناير، حينما أشار إلى أنه ينبغي على الأمريكيين تجاوز مخاوف الرسوم الجمركية المرتفعة، مشيراً إلى آثارها الإيجابية بالنسبة للأمن القومي.