«ماينينج جريد» تعتزم إطلاق نظام جديد يجعل تعدين «بيتكوين» أكثر ربحية



كشفت «ماينينج جريد»، المزوّد الرائد لحلول تعدين البلوكتشين، أنها ستقوم بإطلاق نظام جديد مبتكر يجعل عمليات تعدين عملة بيتكوين أكثر تنافسية ومساواة وربحية.

ويرتكز النظام الجديد إلى تشكيل مجتمع تحفزه التنافسية ويهدف أعضاؤه إلى تحويل أنشطة التعدين التقليدي إلى تجارب ترتقي بالمشاركة وتعزّز مستويات ربحية تلك الأنشطة.

فعلى عكس هياكل التعدين التقليدية التي تُقدم أرباحاً مُجزأة، سيحصل المشاركون في هذا النموذج على أرباح مقابل كل كتلة بيتكوين جديدة يتم تعدينها، وهو ما يُعيد مبادئ الحماس والمساواة التي ميّزت عمليات تعدين بيتكوين في مراحلها الأولى.

وقال رامي الصريدي، مؤسس والرئيس التنفيذي في «ماينينج جريد»: نهدف إلى إعادة إحياء الرؤية الأصلية لعملة بيتكوين، والتي تقوم على تطوير نظام لامركزي يتيح للأفراد المشاركة والتفاعل في عمليات التعدين والاستفادة بشكل عادل. ويضمن نموذجنا الجديد حصول المشاركين الأفراد على فرصة حقيقية لتحقيق أرباح قيّمة، مما يجعل التعدين أكثر جاذبية وربحية من الناحية المالية.

وقال سليمان الرفاعي، مؤسس وعضو مجلس إدارة «ماينينج جريد»: مع وجود أكثر من 50000 مستخدم للتطبيق، فإن الطلب على وجود حلول تعدين بيتكوين عادلة وتنافسية بات اليوم قوياً وواضحاً. ويبني هذا الإطلاق على نجاح «ماينينج جريد»، ويعزز التزامنا بالابتكار وتسهيل وصول شرائح أكبر من الأفراد للمشاركة في إمكانية الوصول في عمليات التعدين.