الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاء كاملاً من التعرفات على السلع الصناعية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاء كاملا ومتبادلا من التعرفات الجمركية على السلع الصناعية.

وقالت "نحن على أهبة الاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة. لقد عرضنا إعفاء السلع الصناعية من الرسوم الجمركية (...) لأن أوروبا مستعدة دائما لصفقة جيدة".

وأضافت أن "العرض قُدم قبل فترة طويلة ومرارا، على سبيل المثال، في قطاع السيارات"، دون تحديد جدول زمني دقيق.

و"لم يكن هناك رد فعل مناسب" من واشنطن وفق فون دير لايين.

وشددت على أن "أوروبا مستعدة دائما لصفقة جيدة. لذا نبقيها مطروحة على الطاولة".

وأوضحت المفوضية لاحقا أن العرض جزء من المفاوضات الجارية بين مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش والسلطات الأميركية.

ونبهت مجددا بأنه في حال فشل المفاوضات، فإن المفوضية "مستعدة للرد بإجراءات مضادة والدفاع عن مصالحنا" في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

كما تعهدت أن يحمي الاتحاد الأوروبي نفسه من تدفق السلع الرخيصة إلى أراضيه خصوصا من الصين، كانعكاسات غير مباشرة متوقعة للرسوم الإضافية التي فرضها ترامب.

وتسبب مستشار الرئيس الأميركي الملياردير إيلون ماسك بحالة من الارتباك نهاية الأسبوع الماضي عندما قال إنه يأمل في أن تتفق أوروبا والولايات المتحدة على الانضمام إلى منطقة تجارة حرة، وذلك بعد أيام من فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على التجارة العالمية.

وتباينت ردود الفعل الأوروبية على تصريحات ماسك الاثنين إذ وصفها وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتان بأنها "فكرة رائعة" قبل محادثاته مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وذهب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أبعد من ذلك متحدثا عن "حلمه بسوق أوروبية على جانبي الأطلسي، سوق موحدة خالية من الرسوم الجمركية".

لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، رفضت الفكرة بشدة وقالت إن ماسك كان مدفوعا بالخوف من أن تؤثر الاضطرابات التجارية سلبا على شركاته ومن بينها تيسلا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "إذا كان لديه ما يقوله، فعليه أن يذهب إلى رئيسه ويقول +قبل أن نتحدث عن إلغاء الرسوم الجمركية، دعونا نتوقف عن هذا الكلام الفارغ، هذه الفوضى التي أحدثتموها الأسبوع الماضي+. لذا، هذا سخيف".