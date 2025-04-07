"الرابطة الأوروبية": التعريفات الجديدة على الطائرات ستعطل سوق الطيران عبر الأطلسي

حذرت رابطة الطيران الأوروبية من أن التعريفات الجديدة على الطائرات وقطع الغيار ستعطل سوق الطيران عبر المحيط الأطلسي المتكاملة للغاية، وتزيد التكاليف، وتبطئ تحديث الأسطول، وتضر بالاتصال الإقليمي.

وأكدت الرابطة في بيان نشر اليوم في بروكسل أن الطيران أمر حيوي للنمو الاقتصادي والوصول المحلي إلى الخدمات في كل من أوروبا والولايات المتحدة، لا سيما في المناطق الإقليمية المعرضة للخطر.

وحثت الرابطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تخفيف التوترات التجارية لحماية الطيران والمجتمعات الإقليمية ودعت قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات التجارية التي تهدد صناعة الطيران.

وطالبت مونتسيرات باريغا المديرة العامة لرابطة الطيران الأوروبية صانعي السياسات على تجنب الحواجز التجارية والحفاظ على قطاع طيران مستقر ومفتوح لدعم المجتمعات والتعاون العالمي طويل الأجل.