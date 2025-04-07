انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الثاني

أفادت بيانات حكومية، الاثنين، بانخفاض الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الثاني على التوالي في فبراير، حيث لم يتمكن نمو الأجور من تجاوز ارتفاع الأسعار، وسط استمرار الزيادات في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والخضروات.

وقالت وزارة العمل اليابانية في تقرير أولي إن مؤشر الأجور الحقيقية المعدل حسب التضخم انخفض 1.2٪ مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».

وارتفعت الأجور الاسمية لكل عامل، التي تشمل الأجر المنتظم وغير المنتظم، 3.1٪، إلى 289562 يناً، مسجلة زيادة للشهر الـ 38 على التوالي.

وظل مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الإيجار المفترض، الذي يستخدم لحساب مؤشر الأجور الحقيقية، مرتفعاً، حيث سجل نمواً 4.3٪.

وأدى خفض الدعم الحكومي للوقود وارتفاع الأسعار إلى التخفيف من تأثير زيادات الأجور، ما شكل ضغطاً على الأسر.