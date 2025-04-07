انقلب السحر على الساحر..إيلون ماسك يشن هجوماً على «تعريفات ترامب الجمركية»

بدأ أن إيلون ماسك انفصل عن إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية بين عشية وضحاها - حيث هاجم مستشار التجارة بيتر نافارو وقال إنه يأمل في "وضع خالٍ من الرسوم الجمركية" بين الولايات المتحدة وأوروبا.

إنقلب السحر على الساحر

أدلى أغنى رجل في العالم بهذه التعليقات بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبًا الأسبوع الماضي.

وأدى انهيار سوق الأوراق المالية إلى خسارة إيلون ماسك 11 مليار دولار من صافي ثروته.

وشن إيلون ماسك خبير شركتي تسلا وسبيس إكس هجوماً علنياً نادراً على نافارو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد كبار مهندسي نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"إن الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد أمرٌ سيء، وليس جيدًا. يؤدي إلى مشكلة الأنا/العقول>>1"، هذا ما قاله ماسك في برنامج "إكس ساترداي" ردًا على مستخدمٍ روّج لتفسيرات مستشار التجارة للرسوم الجمركية.

وتدخل مستخدم آخر قائلاً إن نافارو كان "محقًا" في تقييمه للرسوم الجمركية، مما دفع ماسك إلى الرد قائلاً: "إنه لم يبنِ شيئًا".

ورد نافارو على ماسك، قائلا إنه "يحمي مصالحه الخاصة فقط كما يفعل أي رجل أعمال".

إيلون يبيع السيارات

قال نافارو لبرنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز: "إيلون، عندما يكون في مساره الخاص بإدارة كفاءة الحكومة، فهذا أمر رائع، لكننا نتفهم ما يحدث هنا. إيلون يبيع السيارات. إنه ببساطة يحمي مصالحه الخاصة".

وأضاف نافارو "إنه موجود في تكساس لتجميع السيارات التي تحتوي على أجزاء كبيرة من تلك السيارة من المكسيك والصين - تأتي البطاريات من اليابان أو الصين؛ وتأتي الإلكترونيات من تايوان".

لا يوجد خلاف هنا. انظر يا إيلون، لديه إكس، لديه ميكروفون ضخم. لا نمانع أن يقول ما يشاء.

علاقات تجارية طبيعية

وفي وقت لاحق، أعرب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الفعلي، الذي من المقرر أن تنتهي صلاحياته كموظف حكومي في نهاية الشهر المقبل، عن أمله في إقامة علاقات تجارية طبيعية بين الولايات المتحدة وأوروبا خلال رابط فيديو في مؤتمر عقد في فلورنسا لحزب الرابطة اليميني الحاكم في إيطاليا.

التعريفات الجمركية الصفرية

وقال ماسك "في نهاية المطاف، آمل أن يتم الاتفاق على أن كل من أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تتحركا بشكل مثالي، في رأيي، نحو وضع التعريفات الجمركية الصفرية، مما يؤدي فعليًا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية".

يوم التحرير

في إطار ما يُسمى "يوم التحرير" يوم الأربعاء، أعلن ترامب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% ومعدلات خاصة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الذين يحققون فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. وشملت هذه المعدلات تعريفة جمركية عامة بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي.

نصيحة للرئيس

وقال ماسك لزعيم الرابطة ماتيو سالفيني: "إذا كان الناس يرغبون في العمل في أوروبا أو يرغبون في العمل في أمريكا الشمالية، فيجب السماح لهم بذلك في رأيي"، مضيفًا أن "هذه كانت بالتأكيد نصيحتي للرئيس".

وأعرب ماسك، الذي التقى في السابق بزعماء أوروبيين من اليمين، عن دعمه لحزب الرابطة بزعامة سالفيني.

تحذيرات إيطالية

في هذه الأثناء، حذر وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، وهو أيضا من حزب الرابطة، من فرض رسوم جمركية انتقامية ضد ترامب، قائلا إن الحكومة تريد "خفض التصعيد" مع الولايات المتحدة.

وقد أدت مجموعة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بما في ذلك التعريفات الأساسية البالغة 10% ضد جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت والأسعار المخصصة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، إلى إحداث اضطراب في أسواق الأسهم.

خسائر مرعبة

خسر مؤشر داو جونز الصناعي 3068 نقطة خلال الأيام الخمسة الماضية، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 454 نقطة خلال تلك الفترة، وخسر مؤشر ناسداك 1458 نقطة مع تكيف الأسواق مع أكبر مجموعة من التعريفات الجمركية في قرن من الزمان.

وفي ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق والاضطرابات العالمية، سافر الرئيس إلى فلوريدا الخميس الماضي، حيث استضاف نادي ترامب الوطني للغولف بطولة LIV للغولف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لاعب جولف متحمس

ترامب، وهو لاعب جولف متحمس، لعب عدة مرات على مدار عطلة نهاية الأسبوع ونشر لقطات لنفسه وهو يلعب الجولف.

لقد قلل الرئيس من المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وقال لأتباعه في Truth Social: "اصبروا، لن يكون الأمر سهلاً، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية".

شركة تسلا

وتجري شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك أعمالا تجارية كبيرة مع أوروبا، على الرغم من أن ذلك شهد انخفاضا حادا وسط ردود الفعل السياسية والمنافسة الشرسة من الصين، حيث انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 42.6% خلال أول شهرين من العام، وفقا لبيانات من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وكان ماسك قد حذر في السابق من الرسوم الجمركية والتدابير الحمائية.

توخي الحذر بشأن الرسوم الجمركية

قال ماسك لجو روغان، عملاق البودكاست، أواخر العام الماضي: "أعتقد أنه يجب توخي الحذر بشأن الرسوم الجمركية. أتعامل كثيرًا مع قضايا سلسلة التوريد، فسلسلة توريد السيارات العالمية لشركة تيسلا معقدة للغاية. لذا، عندما تحدث تغييرات مفاجئة في الرسوم الجمركية... فإنها تُفسد كل شيء".

وأضاف: "نريد أن تكون الرسوم الجمركية قابلة للتنبؤ حتى تتمكن من تعديل سلسلة التوريد الخاصة بها. أعتقد أن الشركات سعيدة للغاية بزيادة التصنيع في أمريكا، لكن لا يمكن تحقيق ذلك على الفور".