ترامب: الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تيك توك لولا الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تيك توك لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، "لو كنت قد منحتهم خفضا صغيرا في الرسوم الجمركية، لكانوا قد وافقوا على الاتفاق في 15 دقيقة. هذا يظهر لكم قوة الرسوم الجمركية، أليس كذلك؟".

تواجه منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي تقول إن لديها نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خطر الحظر في هذا البلد لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها. ولا يزال مصير التطبيق المحبب لدى الشباب في الولايات المتحدة غير مؤكد.

ووقّع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قانونا اعتمدته غالبية ساحقة في الكونغرس، وصدر في عام 2024، لإجبار بايت دانس على بيع التطبيق تحت طائلة الحظر على الأراضي الأميركية، وقد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، أي عشية تنصيب دونالد ترامب.

ومع توليه الرئاسة في 20 يناير، جمّد ترامب العمل بالقانون ومنح "بايت دانس" مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها الأمريكية، وانقضت هذه المهلة في 5 أبريل. وقد أرجئ الآن الموعد النهائي إلى 19 يونيو.

وحذرت المجموعة الصينية الجمعة من أن "قضايا رئيسية لا تزال بحاجة إلى حل"، مؤكدةً بذلك حصول مناقشات لكنها أشارت إلى أن أي صفقة يجب أن "تتم الموافقة عليها وفقا للقانون الصيني".

وتتناقض هذه اللهجة مع تصريحات ترامب ونائبه جاي دي فانس اللذين كانا قد أكدا مرارا في الأيام الأخيرة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل الموعد النهائي في الخامس من أبريل.