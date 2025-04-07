50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية

أكد مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي كيفن هاسيت، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

ونفى هاسيت لشبكة (إيه.بي.سي نيوز)، أن تكون الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيلة غير مباشرة للضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وقلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع (إن.بي.سي نيوز) من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال: إنه «لا يوجد سبب» لتوقع حدوث ركود استناداً إلى الرسوم الجمركية.

تدابير مضادة

ستسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى الرد بشكل موحد في الأيام المقبلة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرجح أن تتفق على مجموعة أولى من التدابير المضادة التي تستهدف واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار. وتعني هذه الخطوة انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة في تصعيد سريع لما يخشى البعض أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، مما يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة لمليارات المستهلكين ويزج بالاقتصادات في أنحاء العالم إلى الركود.

ويواجه الاتحاد الذي يضم 27 دولة رسوماً جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ورسوما «مضادة» بنسبة 20 % اعتباراً من يوم الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريباً.

وتشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب نحو 70 % من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي، مع احتمالية فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.

وستقترح المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على الأعضاء مساء اليوم قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم بدلاً من الرسوم المضادة الأوسع نطاقاً. ويحرص الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التجارة الحرة، على التأكد من الدعم الواسع لأي رد من أجل مواصلة الضغط على ترامب للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف.

بريطانيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن استعداد حكومته للتدخل بشكل أكبر في الاقتصاد لحماية الصناعة المحلية من الرسوم الجمركية الأمريكية، معتبراً أن العولمة كما كانت معهودة «انتهت». وقال زعيم حزب العمال في مقال رأي نشرته صحيفة التلغراف المحافظة «العالم كما عرفناه قد انتهى، والعالم الجديد تحكمه بشكل أقل قواعد راسخة، وبشكل أكبر اتفاقات وتحالفات».

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10 % على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة، وهو مستوى أقل من الرسوم الجمركية البالغة 20 % المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي. وأضاف ستارمر «نحن مستعدون لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة»، مع الاعتراف بأنه في البلد الذي يعد مهد الليبرالية الاقتصادية والتجارة الحرة «قد يشعر البعض بعدم الارتياح لهذه الفكرة». وتابع «لكننا لا نستطيع ببساطة أن نتمسك بمشاعرنا القديمة في وقت يتغير العالم بهذه السرعة»، موضحاً أنه يعتزم الإعلان عن تدابير في الأسبوع المقبل «لتحسين تنافسية» الاقتصاد البريطاني.

في هذه المرحلة، لم تعلن لندن عن أي إجراءات رد على الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما تتفاوض الحكومة منذ أسابيع مع إدارة ترامب بشأن اتفاق اقتصادي يمكن أن يزيل كل الرسوم الجمركية أو قسماً منها على الأقل.

إيطاليا

تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بحماية الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتواجه ميلوني مهمة دبلوماسية صعبة لأنها حليفة لترامب لكن يجب عليها أيضاً الدفاع عن قطاع التصدير الإيطالي الذي قد يعاني بسبب رسوم جمركية تبلغ 20 % على الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقالت ميلوني في رسالة مصورة إلى مؤتمر حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم «لا نوافق بالطبع على قرار الولايات المتحدة، لكننا مستعدون لاستخدام كل الأدوات، سواء التفاوضية أو الاقتصادية، اللازمة لدعم شركاتنا وقطاعاتنا التي ربما تتضرر من فرض هذه (الرسوم)».

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ميلوني ربما تجري محادثات مع ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، في أول زيارة لها للولايات المتحدة منذ حضورها حفل تنصيب الرئيس في يناير.

الهند

قال مسؤول حكومي هندي: إن الهند لا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية البالغة 26 % التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الدولة الآسيوية، مشيراً إلى محادثات جارية للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكون تفاصيل المحادثات سرية، أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدرس أحد بنود الأمر الذي أصدره ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والذي يقدم مهلة محتملة للشركاء التجاريين، الذين «يتخذون خطوات كبيرة لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة».

وقال مسؤول حكومي ثانٍ طلب عدم الكشف عن هويته، إن نيودلهي ترى ميزة في كونها واحدة من أوائل الدول التي بدأت محادثات بشأن اتفاق تجاري مع واشنطن، وهي في وضع أفضل من نظيراتها الآسيوية مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا التي فرض عليها ترامب رسوماً جمركية أكبر. واتفقت الهند والولايات المتحدة في فبراير على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول خريف عام 2025 لحل خلافهما بشأن الرسوم الجمركية.

وأوردت وكالة رويترز الشهر الماضي أن نيودلهي منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 23 مليار دولار.

واتخذت إدارة مودي عدداً من الخطوات لكسب تأييد ترامب، منها خفض الرسوم الجمركية على الدراجات الهوائية الفاخرة وإلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية أضرت بشركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة. وربما تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند بمقدار يتراوح بين 20 و40 نقطة أساس في السنة المالية الحالية، وقد تتسبب في تعثر صناعة الألماس في الهند، مما يعرض آلاف الوظائف للخطر. وتصدر الهند أكثر من ثلث منتجاتها من الألماس إلى الولايات المتحدة.

تايوان

قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته، إن تايوان لن تفرض رسوماً تجارية مضادة على واشنطن بل ستزيل الحواجز التجارية وستزيد الشركات التايوانية تدريجياً استثماراتها في الولايات المتحدة. وتواجه تايوان رسوماً جمركية 32 % على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك لا تُطبق الرسوم الجمركية الأمريكية على أشباه الموصلات، وهي من الصادرات التايوانية الرئيسية.

وخلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في مقر إقامته، قال لاي: إنه نظراً لاعتماد تايوان على التجارة فسيواجه الاقتصاد حتماً صعوبة في التعامل مع الرسوم الجمركية، لكنه يعتقد أنه يمكن تقليل الأثر إلى أدنى حد.

وأضاف الرئيس التايواني في تصريحات أصدرها مكتبه «في مواجهة (الرسوم الجمركية المضادة) الأمريكية، لا تعتزم تايوان اتخاذ إجراءات انتقامية، ولن يكون هناك أي تغيير في الالتزامات الاستثمارية للشركات تجاه الولايات المتحدة ما دامت تخدم المصلحة الوطنية».

وأعلنت شركة تايوان سيميكوندكتور مانيوفكتشرنج (تي.إس.إم.سي)، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، الشهر الماضي عن استثمار إضافي 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقال لاي: «في المستقبل، وبالإضافة إلى زيادة استثمارات (تي.إس.إم.سي)، ستتمكن قطاعات أخرى مثل الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات والبتروكيماويات والغاز الطبيعي من زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة وتعزيز التعاون الصناعي بين تايوان والولايات المتحدة».

إندونيسيا

قال وزير الاقتصاد الإندونيسي أيرلانجا هارتارتو، إن بلاده لن تتخذ إجراءات مضادة رداً على رسوم جمركية 32 % فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وأضاف الوزير في بيان أن إندونيسيا ستتبع السبل الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حلول مفيدة للطرفين بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية شاملة يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على إندونيسيا، إحدى الدول الست الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات في جنوب شرق آسيا، حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقال أيرلانجا: إن الحكومة الإندونيسية ستستطلع موقف الشركات للمساعدة في صياغة استراتيجية للتعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية، وستجد طرقاً لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية كبديل للولايات المتحدة والصين.

وذكرت جاكرتا أنها سترسل وفداً رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة.

وتشير بيانات الحكومة الإندونيسية إلى أن إندونيسيا سجلت فائضاً تجارياً 16.8 مليار دولار العام الماضي مع الولايات المتحدة، ثالث أكبر وجهة لصادراتها، إذ تلقت شحنات قيمتها 26.3 مليار دولار في 2024. وتشمل الصادرات الإندونيسية الرئيسية إلى الولايات المتحدة الإلكترونيات والملابس والأحذية.