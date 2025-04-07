32.4 ملياراً أرباح البرمجيات في الصين خلال شهرين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية نمواً مطرداً في صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين من حيث الإيرادات والأرباح خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

وأضافت البيانات إن إجمالي أرباح الصناعة حقق نمواً مزدوج الرقم بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 232.8 مليار يوان (حوالي 32.38 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 9.9 في المئة لتصل إلى 1.897 تريليون يوان.

وبحسب البيانات التفصيلية، حافظ إجمالي إيرادات القطاع الفرعي لخدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي مسجلاً 1.259 تريليون يوان، ما يمثل نسبة 66.3 في المئة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وتصميم الدوائر المتكاملة بنسبتي 8.8 % و13.5 % على التوالي. (بكين - شينخوا)