الصين تسجل 20 مليون رحلة قطار ركاب في يوم

سجلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، زيادة في عدد المسافرين إلى جميع أنحاء البلاد في يوم الجمعة الماضي، اليوم الأول من عطلة عيد تشينغ مينغ (مهرجان السطوع النقي أو يوم الأجداد) التي تستمر ثلاثة أيام هذا العام، حيث سجلت جميع أنواع خدمات النقل ارتفاعاً في أعداد المسافرين.

وقالت شركة مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة إنها سجلت يوم الجمعة الماضي إجمالي 20.09 مليون رحلة ركاب بالسكك الحديدية، وهو رقم قياسي في يوم واحد منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

وأضافت الشركة إن الرقم القياسي لعام 2025 سجل في عيد الصفاء والنقاء المعروف باسم «تشينغ مينغ» الذي صادف أيضاً اليوم الأول من عطلة وطنية تستمر لثلاثة أيام.

ويعد عيد «تشينغ مينغ» عيداً صينياً تقليدياً يكرم الناس خلاله أسلافهم الراحلين، فيما توفر العطلة أيضاً استراحة قصيرة للصينيين للاستمتاع بالأنشطة الخارجية أو الذهاب لمشاهدة المعالم السياحية.

وقالت الشركة في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن من المقرر أن تستمر ذروة السفر خلال العطلة المذكورة لخمسة أيام، متوقعة تسجيل 84.5 مليون رحلة ركاب خلال الفترة ما بين 3 إلى 7 أبريل الجاري، بمتوسط 16.9 مليون رحلة يومياً.

واستحوذت رحلات الركاب على الطرق البرية على الحصة الأكبر من الرحلات، حيث بلغ إجمالي عددها 264.72 مليون رحلة، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي. ويسافر مزيد من الأشخاص في الصين على متن سيارات خاصة، حيث بلغ إجمالي هذه الرحلات 228.23 مليوناً يوم الجمعة الماضي، بزيادة 11.1 في المائة. (بكين - شينخوا)