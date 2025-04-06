قلق في مواجهة الرسوم الجمركية ونهاية نظام التجارة العالمي المعهود

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد أن العولمة كما كانت معهودة "انتهت"، بعدما فرضت واشنطن زيادة على الرسوم الجمركية تثير تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، مخاوف واسعة النطاق.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني في مقال رأي نشرته صحيفة التلغراف المحافظة أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الأقل على جزء كبير من الواردات الأميركية يعني أنه "لم يعد من الممكن اعتبار الافتراضات القديمة أمرا مسلما به".

واعتبر أن "العالم كما عرفناه قد انتهى... والعالم الجديد تحكمه بشكل أقل قواعد راسخة، وبشكل أكبر اتفاقات وتحالفات".

وأثار القرار الأميركي حالة من الذعر في الأسواق المالية خلال الأيام الأخيرة، وما زالت المخاوف قائمة قبل إعادة فتح أسواق الأسهم العالمية الاثنين.

وقال الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشل" السبت "إنها ثورة اقتصادية وسنربح"، معترفا بأن "الأمر لن يكون سهلا" بالنسبة للأميركيين.

وخلال نهاية الأسبوع، كثّف القادة الأوروبيون اتصالاتهم.

وتحدّث ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، وأكدا أن الحرب التجارية "ليست في مصلحة أحد".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء التجارة الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين لتحضير "الرد الأوروبي على الولايات المتحدة".

وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في التاسع من أبريل. وتعهد الاتحاد الأوروبي بدء "مفاوضات جادة" مع واشنطن لمواجهة هذه الضرائب "غير المبررة".

وسارعت الصين إلى الرد، ففرضت رسوما جمركية بنسبة 34% على وارداتها من الولايات المتحدة، وهو المستوى نفسه الذي أعلن ترامب فرضه على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، ما يُنذر بحرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

- مفاوضات -

وامتثلت بعض الدول لرغبات ترامب مخفضة الرسوم الجمركية التي فرضتها على صادرات الولايات المتحدة في حين بدأت دول أخرى مفاوضات مع واشنطن.

وأعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا السبت، أنه سيعلق كل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بعد أيام من إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 18% على الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب إفريقيا.

وكشف ترامب الجمعة أنه أجرى "مناقشة بناءة جدا" بشأن الرسوم الجمركية مع الزعيم الفيتنامي الأعلى، الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام، قائلا إن هانوي مستعدة لخفض رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية إلى "الصفر"، بعدما فرضت واشنطن على منتجات فيتنام تعريفات جمركية بنسبة 46%.

والاحد، طلب تو لام من ترامب مهلة "لا تقل عن 45 يوما" لتطبيق الرسوم الجديدة البالغة نسبتها 46 في المئة، بحسب نسخة من رسالة رسمية اطلعت عليها فرانس برس.

واوضح تو لام في الرسالة أنه عين نائب رئيس الوزراء هو دوك بوك ليكون قناة التواصل الرئيسية مع الجانب الأميركي "بهدف التوصل الى اتفاق في أسرع وقت".

وأعلن ايضا أنه يأمل أن يلتقي ترامب في واشنطن بحلول نهاية مايو المقبل لإنجاز الاتفاق.

وفي بنغلادش التي طالت صادراتها إلى الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 37 في المئة، عقد رئيس الحكومة الموقتة محمد يونس اجتماعا طارئا السبت في دكا لمعالجة مخاوف بشأن قطاع النسيج في البلاد التي تعد ثاني أكبر مصنع للملابس في العالم. وتجري الحكومة حاليا مناقشات مع واشنطن.

وتعد لندن من أقل المتضررين نسبيا مقارنة باقتصادات كبرى أخرى إذ فرض ترامب على صادراتها إلى بلاده نسبة الرسوم الأدنى البالغة 10%، وأطلقت حكومة حزب العمال برئاسة ستارمر مشاورات مع أوساط الأعمال بشأن رد محتمل.

وأكد ستارمر الأحد أن "الأولوية المباشرة هي الحفاظ على الهدوء والعمل بجد من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن"، مؤكدا أن "كل الخيارات تبقى مطروحة".

وأضاف "نحن مستعدون لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة".

وأعلنت شركة جاغوار لاند روفر لتصنيع السيارات السبت أنها ستعلق شحناتها إلى الولايات المتحدة في أبريل بينما تدرس تأثير الرسوم الجمركية.

وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية ثنائية أوسع نطاقا مع واشنطن يمكن أن يزيل كل الرسوم الجمركية أو قسما منها على الأقل، ويتفاوض بشأنه البلدان منذ أسابيع.

وحذر ستارمر "لن أبرم اتفاقا (مع الولايات المتحدة) إلا إذا كان مفيدا للشركات البريطانية وسلامة العمال".