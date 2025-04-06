مسؤول أمريكي: أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية

قال مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي كيفن هاسيت لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) اليوم الأحد إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

ونفى هاسيت أن تكون الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيلة غير مباشرة للضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وقلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع (إن.بي.سي نيوز) من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود استنادا إلى الرسوم الجمركية.