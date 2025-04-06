«جاغوار لاند روفر» تعلق تصدير سياراتها إلى أمريكا

أوقفت شركة صناعة السيارات البريطانية «جاغوار لاند روفر» شحنات سياراتها إلى أمريكا بعد فرض حكومة دونالد ترامب الرسوم الجمركية.

الشركة، الواقع مقرها الرئيس في كوفنتري، قررت تعليق الصادرات هذا الشهر في حين تبحث عن طرق لمعالجة الشروط التجارية الجديدة، وفق تصريحات متحدث باسم الشركة الإنجليزية يوم السبت.

فرضت الحكومة الأمريكية تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، ودخلت حيز التنفيذ يوم الخميس. وتعد خطوة «جاغوار لاند روفر» أحدث مثال على التداعيات العالمية لهذه السياسة، إذ تعيد شركات صناعة السيارات الأخرى النظر في استراتيجياتها التجارية.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: «الولايات المتحدة سوق مهمة للعلامات التجارية الفاخرة التابعة لـ(جاغوار لاند روفر)»، و«نتخذ إجراءات قصيرة الأجل، بما في ذلك وقف الشحنات في أبريل، بينما نعمل على تطوير خططنا المتوسطة إلى طويلة الأجل».

وكانت صحيفة التايمز أول من أورد خبر تعليق الشحنات.

باعت «جاغوار لاند روفر» إجمالي 430 ألف سيارة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس 2024، ربعها تقريباً في أمريكا الشمالية، وفقاً لتقريرها السنوي الأخير. في يناير، انخفضت أرباح الشركة الفصلية قبل خصم الضرائب بنسبة 17%.