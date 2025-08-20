إطلاق أول عملة مستقرة مرتبطة بالين العام الجاري

قالت شركة JPYC الناشئة في اليابان إنها ستُصدر أول عملة مستقرة مرتبطة بالين في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد حصولها هذا الأسبوع على الترخيص اللازم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، نوري تاكا أوكابي، في مؤتمر صحفي أن العملة المستقرة التي ستحمل اسم «JPYC» ستكون قابلة للتحويل الكامل إلى الين، ومدعومة بالمدخرات المحلية وسندات الحكومة اليابانية.

وأضاف أوكابي: «نتوقع في البداية أن يأتي الطلب من المستثمرين المؤسساتيين وصناديق التحوط والمكاتب العائلية في اليابان».

وأضاف: «في نهاية المطاف، نهدف إلى أن يُستَخدم «JPYC» في الخارج كـ«ين رقمي» ويُتاح للناس في مختلف أنحاء العالم».

وأوضحت شركة JPYC، التي تخطط لإصدار العملة المستقرة في الخريف، أنها لن تفرض رسوماً على المعاملات، وبدلاً من ذلك، كلما زاد إصدارها من هذه العملات المستقرة، زادت حيازتها من السندات الحكومية اليابانية (JGBs).